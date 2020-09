Die Tierauffangstation in Maßweiler ist an Löwenbaby Lea interessiert, das bei einem schweren Unfall auf der A5 am Dienstag entdeckt und vorübergehend im Reptilium Landau untergekommen ist.

„Wir sind an dem Fall dran, haben aber erst davon gehört, als das Baby schon in Landau war“, sagte Eva Lindenschmidt, stellvertretende Betriebsleiterin, auf Anfrage. Maßweiler könne für das knapp acht Wochen alte Löwenkind für eine bessere Übergangsunterkunft sorgen als ein auf Amphibien und Reptilien spezialisiertes Reptilium.

Die Auffangstation Tierart beherbergt in Maßweiler seit längerem Großkatzen, aktuell vier Tiger und einen Puma. Die Station könne über Verbindungen zu dem hessischen Tierheim in Rüsselsheim für eine entsprechend notwendige Quarantäne-Unterbringung sorgen als auch für eine gute Notunterkunft in dem existierenden Tiger-Gehege vor Ort. „Und zwar sicher abgetrennt von den ausgewachsenen Tigern“, so Lindenschmidt. Einem möglichen Vorwurf, an dem Tier als Besuchermagnet und Finanzquelle interessiert zu sein, erteilte sie eine klare Absage.

