Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel gegen die Füchse Berlin 24:27 (16:14) verloren. Es war eine sehr umkämpfte Partie, in der die ersatzgeschwächten Löwen in der Endphase der Partie stark abbauten, einen Drei-Tore-Vorsprung verspielten. Das Angriffsspiel war viel zu fahrig. Die Füchse sind auch am 22. Mai der Gegner im Halbfinale des European-Final-Four. Vor der Partie gaben die Löwen drei weitere Personalentscheidungen bekannt. Die Rückraumspieler Mait Patrail (33) und Niclas Kirkelökke (27) verlängerten ihre Verträge um ein Jahr. Dagegen verlässt Linksaußen Jerry Tollbring (25) die Löwen und geht zum dänischen Spitzenklub GOG. Er hat sich mit den Löwen auf die Auflösung seines bis 2023 gültigen Vertrages geeinigt. Tollbring spielte stark.