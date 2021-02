Im ersten Spiel nach der WM-Pause spielten die Rhein-Neckar Löwen 30:30 (17:13) bei den Kadetten Schaffhausen. In der European-League-Partie gab der Bundesligist dabei einen Sechs-Tore-Vorsprung aus der Hand. Die ersten zehn Minuten nach der Pause waren schwach. Torhüter David Späth bewahrte seine Mannschaft 30 Sekunden vor dem Abpfiff mit einer tollen Reaktion vor einer Niederlage. Am Mittwoch treffen die Löwen in Schaffhausen erneut auf die Kadetten.