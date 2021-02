Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Spiel in der European League bei RK Trimo Trebnje am Dienstagabend mit 35:29 (19:13) gewonnen. Damit bleibt der Bundesligist in dem Wettbewerb weiter unbesiegt. Die Löwen zeigten gegenüber den Partien gegen Kadetten Schaffhausen eine Leistungssteigerung. Erkennbar war, dass die Mannschaft weitere Trainingseinheiten hinter sich hat. Torhüter Nikolas Katsigiannis war ein guter Rückhalt seiner Mannschaft. Bereits Mitte der ersten Halbzeit setzten sich die Löwen ab – und hielten den Vorsprung bis zum Ende. Patrick Groetzki war mit sieben Toren der erfolgreichste Löwe. Stark: Philipp Ahouansou traf fünf Mal.