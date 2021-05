Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga eine Überraschung gelandet und im Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt ein 26:26 (16:11)-Unentschieden geschafft. Damit gaben die Badener eine Antwort auf das Halbfinal-Aus in der European League am vergangenen Wochenende. Die Flensburger büßten im Titelrennen einen wichtigen Zähler ein, die Badener verteidigten den dritten Rang.

Löwen schnuppern am Sieg

Am Ende der 60 Minuten war das Remis gerecht. Niclas Kirkelökke und Andy Schmid waren mit jeweils sieben Toren die besten Werfer der Löwen, der frühere Löwe Mads Mensah erzielte neun Treffer für die SG. Die Badener schnupperten an einem Erfolg, denn 13 Minuten vor dem Ende lagen sie noch mit vier Toren vorne.