Juri Knorr steigt am Samstag wieder ins Mannschaftstraining bei den Rhein-Neckar Löwen ein. Trainer Sebastian Hinze hofft, dass der Regisseur am Sonntag im Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt wieder zur Verfügung steht. Juri Knorr fehlte am Dienstag im European-League-Spiel in Zabrze wegen einer Knieverletzung. Nach der Niederlagenserie appelliert Coach Sebastian Hinze an seine Spieler: „Es geht nicht um irgendwelche Befindlichkeiten, es geht um die Rhein-Neckar Löwen.“