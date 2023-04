Mit fünf Debütanten und zwei Rückkehrern geht die deutsche Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die Länderspiele in Schweden (27. April in Kristianstad) und gegen Spanien (30. April in Berlin). Nach langer Verletzungspause ist Rechtsaußen Timo Kastening (MT Melsungen) wieder mit dabei. Im Tor erhielt Till Klimpke von der HSG Wetzlar den Vorzug vor Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen). Patrick Groetzki wurde nicht nominiert. Auf den jeweils ersten Länderspieleinsatz hoffen dürfen die U21-Nationalspieler Renars Uscins, Justus Fischer (beide TSV Hannover-Burgdorf) und Max Beneke (Füchse Berlin) sowie der ebenfalls erst 21 Jahre alte Philipp Ahouansou (GWD Minden). Torwart David Späth (Rhein-Neckar Löwen) steht vorerst nur als Trainingsgast im Aufgebot.