Die Rhein-Neckar haben am Sonntag keine ruhmreiche Leistung gezeigt, letztlich aber ihre Aufgabe erfüllt und bei der HSG Nordhorn-Lingen 29:24 (16:13) gewonnen. Durch den sechsten Ligasieg hintereinander festigten die Badener den zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga, punktgleich mit Spitzenreiter THW Kiel. Die Löwen fanden eigentlich über die kompletten 60 Minuten nicht zu ihrem Tempospiel, mit dem sie in den vergangenen Wochen viele überzeugende Siege eingefahren hatten. Der Auftritt der Badener wirkte schwerfällig, was angesichts der Spielehatz, in dem sich die Akteure befinden, nachvollziehbar war. Der Sieg beim Abstiegskandidaten war dennoch nie gefährdet. Bester Werfer der Löwen, bei denen Uwe Gensheimer und Ymir Gislason geschont wurden, war Andy Schmid. Der Spielmacher erzielte acht Tore.