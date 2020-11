Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntagmittag den nächsten Bundesliga-Heimsieg geholt. Gegen HBW Balingen-Weilstetten gab es in der SAP-Arena einen ungefährdeten 36:27 (16:14)-Erfolg. Die Gäste hielten nur eine Halbzeit lang mit. Danach zogen die Löwen mit ihrem flotten Angriffsspiel Tor um Tor davon. Stark als Antreiber und Torschütze: Spielmacher Andy Schmid. Der junge Torhüter David Späth löste in der 18. Minute Nikolas Katsigiannis ab und machte seine Sache sehr gut. Lukas Nilsson kam wie Andy Schmid am Ende auf sieben Treffer.