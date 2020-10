Die Rhein-Neckar Löwen haben auf den langfristigen Verletzungsausfall von Mikael Appelgren reagiert und mit Nikolas Katsigiannis einen weiteren Torhüter unter Vertrag genommen. Der 38-Jährige stand in der vergangenen Saison noch beim Ligarivalen HC Erlangen unter Vertrag. Der 1,95 Meter große Schlussmann unterschrieb bei den Löwen einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag und wird bereits am Donnerstag im Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig sein Debüt in der SAP-Arena geben.

„Ich bin fit und kann sofort helfen“

„Vor uns liegt eine lange und kräftezehrende Saison mit vielen Unwägbarkeiten. Durch die lange und ungewisse Ausfallzeit von Mikael Appelgren mussten wir auf der wichtigen Torhüterposition noch einmal reagieren“, freut sich Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann über die Verpflichtung des fünffachen deutschen A-Nationalspielers. „Ich bin fit und sicher, dass ich mit meiner Erfahrung der Mannschaft sofort helfen kann“, betonte „Katze“ Katsigiannis, Sohn eines griechischen Vaters und einer deutschen Mutter.