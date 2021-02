Das zweite Spiel war wesentlich besser. Einen Tag nach dem 30:30 bei den Kadetten Schaffhausen gewannen die Rhein-Neckar Löwen den zweiten Vergleich in der European League mit 34:27 (15:15). Nach der Pause drehten die Löwen in der Schweiz auf. Sie drehten einen 17:20-Rückstand in eine 28:22-Führung. Die Abwehr arbeitete engagiert, der neunmalige Torschütze Uwe Gensheimer spielte stark, Niklas Kirkelökke steigerte sich gegenüber der Partie am Dienstag enorm. Und auch der junge Torhüter Niklas Gierse zeigte nach der Pause fünf Paraden., half seiner Mannschaft.