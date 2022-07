Die Lärmschutzwand an der L509, der Stadteinfahrt von der Autobahnanschlussstelle Landau-Zentrum in Richtung Innenstadt, soll demnächst mit Fotovoltaik-Paneelen ausgestattet werden. Das hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) bei seiner Sommer-Pressekonferenz mitgeteilt. Das Thema werde noch im zweiten Halbjahr akut, so der Verwaltungschef. Nähere Angaben machte er noch nicht.