Stadt muss für Ruhe sorgen

Warum klagt eine Anwohnerin gegen das Stadtfestival in Kandel? Das verstehen viele nicht. Die Frau erklärt ihre Gründe.

Grüne lassen bei Leerständen nicht locker

Die Landauer Grünen hatten im Netz einen Leerstandsmelder installiert. Dort konnte ungenutzter wohnraum gemeldet werden. Die Erhebung ist jetzt abgeschlossen. Wie geht es weiter?

Teure Medizintechnik am Haken

Am 1. September öffnet das neue Medizinische Versorgungszentrum Medivicus in der Paul-von-Denis-Straße in Landau. Am Dienstag ist mit einem Kran medizinisches Großgerät durch eine Öffnung im Dach in eine Radiologiepraxis gehievt worden.

Messerstecher muss ins Gefängnis

Dreieinhalb Jahre Haft: So lautet das Urteil im Prozess gegen einen 19-Jährigen, der bei einer Party zwei Männer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat.

Handwerk digital

Die Arbeitswelt wird digitaler, das Zuhause zum Smart-Home. Dafür braucht es Handwerker, die sowohl Elektrik als auch Informatik beherrschen. Die Berufsbildende Schule in Bad Bergzabern bietet als einzige landesweit eine Weiterbildung dazu an.

Kampf den invasiven Arten

Sind sind gekommen, um zu bleiben. Auch wenn das meist nicht auf Gegenliebe stößt. Invasive Arten breiten sich in der Natur so stark aus, dass sie für heimische Pflanzen zur Bedrohung werden. In der Verbandsgemeinde Maikammer rückt man nun dem Japanischen Staudenknöterich und Co. zu Leibe.