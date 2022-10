Ab 2024 keine Winter- und Pfingstferien mehr

Wie das rheinland-pfälzische Bildungsministerium am Dienstag mitteilt, entfallen ab 2024 Winter- und Pfingstferien. Die Weihnachtsferien werden hingegen wieder länger. Zum Artikel

Ahrflut: Was Lewentz erklären muss

Im Mainzer Regierungsviertel herrscht eine angespannte Ruhe. Alle warten darauf, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) vor dem Landtag seinen Umgang mit Dokumenten aus der Flutnacht erklären wird. Die Daten und Fakten im Überblick. Zum Artikel

A65: Anschlussstelle Neustadt-Nord wird gesperrt

Die Autobahn GmbH erneuert ab Montag, 17. Oktober, die Fahrbahn der Anschlussstelle Neustadt-Nord an der A65. Für die Arbeiten müssen alle Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle für eine längeren Zeitraum gesperrt werden. Zum Artikel

Der Mörder auf freiem Fuß beschäftigt die Justiz – und die Angehörigen

Wegen eines zu langen Prozesses kommt ein junger Ludwigshafener aus seiner Untersuchungshaft frei. Dabei ist er wegen Mordes und Vergewaltigung eines Mädchens verurteilt. Sind die Gerichte überlastet? Justizminister Mertin will im Rechtsausschuss Stellung nehmen. Zum Artikel

Deutliche Unterschiede bei den Inzidenzwerten in der Pfalz

Für Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag 9342 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit Montag. Das Infektionsgeschehen in der Pfalz mit interaktiven Grafiken. Zum Artikel

Steigende Preise: Acht Tipps, um beim Einkaufen und Kochen zu sparen

Nicht nur die Preise von Öl, Benzin und Gas steigen, auch Lebensmittel werden teurer. Wer den Einkauf gut plant, saisonales Obst und Gemüse kauft, muss weniger Geld ausgeben. Ernährungsberaterin Nina Schneider gibt acht Tipps für Sparfüchse. Zum Artikel

Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr für öffentlichen Dienst

Inflation und galoppierende Energiepreise treffen alle - mitten in der Krise legen die Gewerkschaften nun hohe Lohnforderungen für den öffentlichen Dienst vor. Der Tarifstreit könnte im Winter große Auswirkungen haben. Zum Artikel

Platz für Geflüchtete wird in der Pfalz zum Teil knapp

Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland – auch aus der Ukraine – reißt nicht ab. Vergangene Woche ist in Kaiserslautern der Platz in den Unterkünften ausgegangen. Andere nähern sich ihrer Kapazitätsgrenze. Zum Artikel

Pfälzer Fahrlehrer gibt Sprit-Spartipps

Nein, zur Tankstelle fährt bei den seit Monaten vorherrschenden Benzinpreisen wohl kaum jemand wirklich gerne. Wer den Geldbeutel schonen will, ist also gut beraten, möglichst wenig Kraftstoff zu verbrauchen. Aber wie fährt, man eigentlich so, dass man nicht all zu oft tanken muss? Das soll eine Rundfahrt mit einem Fahrlehrer zeigen. Zum Artikel