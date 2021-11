Die Gewerkschaften haben am Dienstag ihre Warnstreiks im öffentlicher Dienst der Länder fortgesetzt. In mehreren Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen legten Beschäftigte vorübergehend die Arbeit nieder. Auch in Baden-Württemberg beteiligten sich Mitarbeiter im Gesundheitssektor an Warnstreiks.

In dem Streit geht es nicht nur um höhere Einkommen – die Gewerkschaften fordern ein Lohnplus von fünf Prozent. Die Arbeitgeber aber wollen erst dann ein Angebot vorlegen, wenn Verdi und Beamtenbund bereit sind, über eine Reform des Entgeltsystems zu sprechen. Das lehnen die Gewerkschaften strikt ab. Sie fürchten, dass viele Beschäftigte als Folge einer solchen Reform niedriger eingruppiert und damit geringer entlohnt würden. Im Kern geht es in der Auseinandersetzung darum, was unter einem „Arbeitsvorgang“ zu verstehen ist. Die dritte Verhandlungsrunde für die rund 800.000 Tarifbeschäftigten bei den Ländern soll Ende November stattfinden.

