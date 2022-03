Im Prozess gegen einen mutmaßlichen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen ist eine Erklärung des Holocaust-Überlebenden Leon Schwarzbaum verlesen worden. Schwarzbaum war in der Nacht zum Montag im Alter von 101 Jahren gestorben. Vor dem Landgericht Neuruppin ist ein ebenfalls 101-Jähriger aus Brandenburg/Havel angeklagt, als damaliger Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben. Der Prozess wird aus organisatorischen Gründen in einer Sporthalle in Brandenburg/Havel geführt.

Der Nebenklage-Vertreter Thomas Walther verlas die Aussage von Schwarzbaum, der ursprünglich am Freitag selbst als Zeuge aussagen wollte. In der verlesenen Erklärung wandte sich Schwarzbaum direkt an den Angeklagten und appellierte an den 101-Jährigen, seine „Leugnungen und Verdrängungen aufzugeben.“

Der Angeklagte hat in dem Verfahren bislang bestritten, überhaupt in dem Lager gewesen zu sein. Die Tätigkeit eines SS-Wachmanns mit seinem Namen, Geburtsdatum und Geburtsort ist aber durch zahlreiche Dokumente belegt. Auch seine Mutter und sein Vater hatten damals in Briefen an deutsche Behörden angegeben, dass ihr Sohn bei der SS in Oranienburg diene.