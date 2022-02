Zum Fußball-Drittliga-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion dürfen statt 10.000 nun 19.000 Fans (2G-Regelung) dabei sein, darunter 1900 Gäste-Anhänger. Das hat der SVW am Mittwochabend mitgeteilt.

Bisher hatte der FCK 500 Gästetickets verkaufen dürfen und diese auch längst abgesetzt. Nun läuft der Verkauf der übrigen Karten an. Das soll, muss und wird aufgrund der kurzfristigen Entscheidung sehr schnell gehen. Was auch für die Tickets für Besucher in den Mannheimer Fanbereichen des Stadions gilt.

Die Klubs informieren jeweils über ihre Online-Kanäle.