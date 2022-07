Die Stadt Speyer sowie die Ortsgemeinde Otterstadt wollen gemeinsam die Konversion der Kurpfalz-Kaserne vorantreiben. Dafür unterzeichneten Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Rheinauens Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) und Otterstadts Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) am Dienstag im Otterstadter Remigiushaus einen sogenannten Letter of Intent. Das ist eine Absichtserklärung, in der eine partnerschaftliche Zusammenarbeit verabredet wurde. Es ist der Startschuss, um die bis 2015 von der Bundeswehr militärisch genutzten Flächen städtebaulich zu entwickeln. Das Gelände gehört noch der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Für den Teil auf Speyerer Gemarkung hat die Stadt das Erstzugriffsrecht, für den Teil auf Otterstadter Gemarkung die Ortsgemeinde.

Der Erwerb der Flächen wird derzeit vorbereitet und muss schlussendlich von den jeweiligen politischen Gremien in den Kommunen abgesegnet werden. Auf Speyerer Gemarkung sind Wohnbebauung und Grünflächen angedacht, auf Otterstadter Gemarkung war von Platz für nachhaltiges Gewerbe die Rede. Die Unterzeichnung des Letter of Intent bezeichnete Otterstadts Beigeordneter Zimmer als Abschluss von mehrjährigen Vorarbeiten. Die eigentliche Arbeit – die aufeinander abgestimmte Bauleitplanung – beginnt jedoch erst in der Zukunft, wenn die Kommunen ihre Flächen erworben haben.