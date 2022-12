Wetterexperte erwartet Schneefall und Glättegefahr

Für Mittwoch prognostizieren die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ in Maikammer für die Pfalz bei 0 bis +1 Grad am Rhein und -4 Grad im Bergland leichten Schneefall mit Glättegefahr in der Pfalz. Zum Artikel

Kupferdiebe bei der BASF aufgeflogen

Der Werkschutz der BASF hat eine mutmaßliche Bande von Kupferdieben auffliegen lassen. Wie die Polizei mitteilt, fanden Mitarbeiter des Werkschutzes am Freitagmittag bei einer Ausfahrtskontrolle Diebesgut in einem Transporter, der das Chemiewerk verlassen wollte. Zum Artikel

Scholz: Mehr Menschen sollen bis 67 arbeiten

Bundeskanzler Olaf Scholz will erreichen, dass mehr Menschen in Deutschland erst mit 67 Jahren in Rente gehen – anstatt, wie es häufig der Fall ist, bereits mit 63 oder 64 Jahren. Zum Artikel

Pfälzer Leibgericht: Das Geheimnis um den perfekten „Stampes“

Der „Stampes“ aus „Grumbeere“ und „Gelleriewe“ steht weit oben auf dem Pfälzer Speiseplan. Und der Name beweist, dass in der Pfälzer Küche die Liebe zum Kochen auch die schicksten Tellertrends in den Schatten stellt. Zum Artikel

Forum fordert Stopp beim Projekt Hochstraße Nord

Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten fordert, aus finanziellen Gründen den Abriss der Hochstraße Nord und den Neubau der ebenerdigen Helmut-Kohl-Allee zu stoppen. Nur so könne die Stadt einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt schaffen, wie ihn die Finanzaufsicht fordert. Zum Artikel

Korruptionsskandal im Europaparlament: Taschen voller Scheine

Die Spur des Geldes führt offenbar nach Katar: Ein massiver Korruptionsskandal erschüttert das Europäische Parlament. Im Zentrum steht Vizepräsidentin Eva Kaili aus Griechenland. Die politische Kultur ihres Landes erscheint in schlechtem Licht. Zum Artikel

Was die Westpfalz für Radsportler attraktiv macht

Still und leise hat sich der Pfälzerwald, insbesondere die Westpfalz, zu einem beliebten Revier für Radsportler gemausert. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, was die Wälder und Hügel im Herzen der Pfalz so besonders für Pedalritter macht, warum manch einer eine glänzende Zukunft für den Aktiv-Tourismus in der Pfalz ahnt. Und was noch fehlt. Zum Artikel

Junge flüchtet vor Eltern nach dem Naschen von Süßigkeiten

Ein Elfjähriger ist am Samstagvormittag von seinem Elternhaus in Bad Bergzabern geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, hatte ihn die Mutter dabei erwischt, wie er in der Küche Süßigkeiten naschte. Zum Artikel