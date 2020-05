Alle für dieses Jahr geplanten Ausstellungen in der Kunsthalle Mannheim können stattfinden. Es kommt – coronabedingt – nur zu geringen Terminverschiebungen. Das hat die Pressestelle des Museums am Mittwoch mitgeteilt. Seit 8. Mai sind Teile des Erdgeschosses der Kunsthalle wieder für Besucher geöffnet. In den kommenden Wochen sollen weitere Bereiche im Neubau und im Jugendstilbau dazu kommen.

Erste Ausstellung von Holten

Die erste große, neue Ausstellung nach der Corona-Zeit wird „Umbruch“ sein: vom 17. Juli bis 18. Oktober. Es ist gleichzeitig die erste vom neuen Direktor Johan Holten kuratierte Ausstellung. Es soll laut Kunsthalle darum gehen, „zukunftsweisende Umstrukturierungsprozesse sichtbar zu machen“. Für diese Schau müssen unter anderem Werke von Peking und Los Angeles nach Mannheim transportiert werden. Das sei „in der aktuellen Situation logistisch eine große Aufgabe“, heißt es vom Museum.

Anselm Kiefer im November

Die große Anselm-Kiefer-Präsentation wird statt wie geplant im Oktober, nun vom 13. November 2020 bis zum 6. Juni 2021 zu sehen sein. Weitere Termine im Netz auf der Seite der Kunsthalle.