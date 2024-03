„Annweiler bekennt Farbe“: Unter diesem Titel rufen 20 Organisationen gemeinsam zu einer Kundgebung für Demokratie, Solidarität und Vielfalt auf. Stattfinden wird sie Sonntag, 17. März, 14 Uhr, auf dem Rathausplatz. Also eine Woche vor dem geplanten „AfD-Bürgerdialog“ mit Bundesparteichef Tino Chrupalla, den die Stadt verhindern will. Und das hat einen Grund. Zudem ist an diesem Tag schon etwas anderes geplant. Mehr zu dem Thema erfahren Sie im ausführlichen Artikel.