In einem Supermarkt in Ludwigshafen-Mundenheim ist es am Samstagabend zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter des Marktes und einem Kunden gegeben, der keine Maske trug. Die Diskussion endete in einer Schlägerei, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Die genauen Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar, die Polizei ermittelt.