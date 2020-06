Die Bildungsministerien der Länder wollen möglichst schnell zum Regelbetrieb in den Schulen zurückkehren, sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt. Das sagte am Freitag die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. „Die Kultusministerkonferenz ist sich einig: Unsere Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf Bildung. Und dieses Recht kann am besten in einem möglichst normalen Schulbetrieb umgesetzt werden“, sagte sie.

Über Gutachten informieren

In dem Beschluss heißt es, dass sich die Kultusministerkonferenz „zu ihrer Verantwortung für die Gewährleistung des Rechts auf Bildung von Kindern und Jugendlichen“ bekenne. „Schule bündelt als Lern- und Lebensort für Kinder und Jugendliche Funktionen, die so kein anderer Lebensbereich übernehmen kann.“

Die Länder wollen sich über die Ergebnisse und Zwischenergebnisse von wissenschaftlichen Studien zum Thema Schule und Corona fortlaufend gegenseitig informieren. Bei der nächsten KMK-Sitzung am 18. Juni 2020 sollen Bildungswissenschaftler Empfehlungen zur Planung und Gestaltung des Schuljahrs 2020/2021 abgeben.