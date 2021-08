Vor der kommenden Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) klar für einen Regelbetrieb in Schulen und ein Präsenzstudium an Hochschulen ausgesprochen. „Die Voraussetzungen für den Präsenzunterricht sind gut und gänzlich andere als vor einem Jahr“, sagte KMK-Präsidentin Britta Ernst am Freitag mit Blick auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Kinder und Jugendliche hätten durch Wechselunterricht und Schulschließungen im vergangenen Schuljahr einen ganz erheblichen Beitrag zum Schutz der Erwachsenen geleistet. „Jetzt ist es wichtig, dass möglichst viele Erwachsene sich solidarisch zeigen und sich impfen lassen“, sagte Ernst weiter.

Oberste Priorität für Präsenzunterricht

In einem Beschluss der KMK heißt es, kontinuierlichem Präsenzunterricht müsse im Schuljahr 2021/22 in der Gesellschaft höchste Priorität eingeräumt werden. Dieser sei „Grundlage zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung“ und zugleich eine zentrale Voraussetzung für Unterstützungsangebote zur Bekämpfung pandemiebedingter Lernrückstände. Kinder und Jugendliche seien nach aktuellem Kenntnisstand von den Virusvarianten selten schwer betroffen. Demgegenüber stellten die Folgen fehlender Bildungsangebote eine „sehr ernstzunehmende und konkrete Gefahr“ für die soziale und emotionale Gesundheit dar. Zudem brauche es im Wintersemester 2021/22 ein „Studium vor Ort“ an den Hochschulen, betonen die Kulturminister der Länder.