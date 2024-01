Wolfgang Beiwinkel und seine Frau Ute aus dem südpfälzischen Edenkoben sehen sich in einer Zwickmühle. Sie haben den früheren Weinkeller ihres Weinguts Schneider-Beiwinkel in eine Kulturstätte verwandelt und darin einige Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Doch seit vergangenem Jahr sind die Lichter auf behördlicher Anordnung aus. Es gibt ein Problem in Sachen Parkplätzen. Ob und wann die Zwangspause des Schbektakelkeller beendet werden kann, steht nicht fest. Es gibt anscheinend nur ine Lösung, die im ausführlichen Artikel zu lesen ist.