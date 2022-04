Ein traditionelles Holzfloß passiert am Freitag und Samstag auf dem Rhein die Pfalz. An Bord: acht Flößer aus dem baden-württembergischen Schiltach. Mit einer 360 Kilometer langen Fahrt von Steinmauern im Kreis Rastatt bis nach Leverkusen wollen sie auf die Unesco-Nominierung der Flößerei als immaterielles Kulturerbe der Menschheit aufmerksam machen. Erste Station war am Freitag Eggenstein-Leopoldshafen gegenüber von Leimersheim, am Abend machten die Flößer am Schiffbauplatz in Altlußheim gegenüber dem Neuen Hafen Speyer fest. Am Samstag soll es um 8 Uhr weitergehen. Ziel ist die Nato-Rampe Lampertheim gegenüber der Isenach-Mündung bei Bobenheim-Roxheim, wo das Floß laut Plan um 12 Uhr festmachen soll.