Warteschlangen am Eingang zum Turm und vier voll besetzte Orgelkonzerte in der Kult(o)urnacht: Diese Bilanz hat das Bistum Speyer am Sonntag gezogen. Es war die erste Kult(o)urnacht nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause. „Die vier Orgelkonzerte mit Domorganist Markus Eichenlaub waren durchgehend voll besetzt, so dass hier insgesamt mehr als 1.400 Menschen der Königin der Instrumente gelauscht hatten“, heißt es in der Mitteilung. Weil der Turm des Doms von maximal 50 Personen gleichzeitig betreten werden könne, habe sich quer über den Domplatz eine lange Schlage an Interessierten gebildet. Dafür seien Wartezeiten von bis zu einer Stunde in Kauf genommen worden. Das Bistum meldete am Sonntag 2.400 Menschen, die in der Abenddämmerung auf den Südwestturm gestiegen waren. „Viele waren überrascht, dass der Turm auch regulär zu begehen ist und wollten bei Tag wieder kommen“, sagt Bastian Hoffmann, Leiter des Dom-Besuchermanagements. Lesen Sie auch: Was haben wir das vermisst: Endlich wieder Kult(o)urnacht