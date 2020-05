Eine Touristin aus Bad Dürkheim, die im Juli 2014 beim Wandern in Tirol von einer Kuhherde getötet wurde, trägt eine Mitschuld an dem Unglücksfall. Mit dieser Entscheidung hat der österreichische Oberste Gerichtshof in Wien ein Urteil der Vorinstanz bestätigt. Damit muss der Halter der Herde dem Witwer des 45-jährigen Opfers rund 54.000 Euro und eine monatliche Rente von 600 Euro zahlen. Dem Sohn der Frau stehen 24.000 Euro sowie eine Rente von 180 Euro zu.

„Beachtliche Sorglosigkeit“

Warnschilder hätten Wanderer auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die von Mutterkühen ausgehen können, so das Gericht. Trotzdem sei die Pfälzerin mit ihrem Hund nur in einem Abstand von ein bis zwei Metern an der Herde vorbeigegangen. Dies sei „als eine beachtliche Sorglosigkeit zu werten“. Dem Landwirt hielten die Richter vor, er hätte den Weg durch sein Weidegebiet einzäunen müssen.