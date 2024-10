Die Kuckucks-Bähnel Betriebs GmbH will ihr vier Jahre lang unterbrochenes Programm zur Sanierung der Bähnelstrecke fortsetzen. Die Verbandsgemeinde Lambrecht wird zu den Kosten für das Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 42.604 Euro beisteuern. Das haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderats in einer Sitzung am Donnerstag beschlossen. Außerdem wurde beschlossen, dass die Verbandsgemeinde eine Bürgschaft in gleicher Höhe übernimmt. Die Bürgschaft ist für ein Drittel des Zuschusses des Landes, da der erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt wird.