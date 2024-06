Am frühen Mittwochnachmittag kurz vor 13 Uhr ist die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Winzinger Straße gerufen worden. Auf der Anfahrt war für die anrückenden Einsatzkräfte laut Bericht der Feuerwehr bereits Rauch zu sehen. Aufgrund der Ortskenntnisse war klar, dass die Rauchentwicklung vom Lokschuppen des Kuckucksbähnel kommt. Dort angekommen, gab der Einsatzleiter unverzüglich Entwarnung. Denn nicht das Gebäude brannte, sondern Mitarbeiter der Museumsbahn heizten die Dampflok an, was zur schwarzen Rauchentwicklung führte. Daher konnte die Feuerwehr wieder einrücken.