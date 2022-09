Wegen Personalengpässe und Betriebsferien verzögert sich die derzeit laufende Reparatur der Dampflok des Kuckucksbähnels. Das berichtet Ralf Rudolph, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte und der „Häuptling“ in der Sektion Neustadt, auf Anfrage. Die Lokomotive musste Anfang Juli wegen eines Triebwerkschadens in eine Spezialwerkstatt nach Mönchengladbach. Das Team des Pfalzbahnmuseums in Neustadt sei trotz der Verzögerung froh darüber, dass sich der Betrieb kurzfristig des Problems annehmen und sie und damit auch Fahrgäste des Kuckucksbähnels somit vor langen Wartezeiten verschonen konnte. Voraussichtlich ab Sonntag, 18. September, soll das Zugpferd wieder auf den Schienen zu bewundern sein. Bis dahin wird weiterhin auf die historische Diesellok zurückgegriffen, mit dem seit dem Ausfall die Ausflugsfahrten im Elmsteiner Tal aufrechterhalten werden. Allerdings scheint der Ersatz in der Bevölkerung nicht so beliebt zu sein, weshalb die Anzahl der Fahrgäste laut Rudolph zurückgegangen ist. Für die Verantwortlichen sei es jedoch eine glückliche Fügung, dass während der heißen Tage und der Trockenperiode im Sommer auf Diesel umgeschwenkt werden musste. Denn so beliebt wie die Dampflok auch ist, könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch Funkenflug ein Waldbrand ausgelöst wird. Die Ausflugsfahrten mit dem Kuckucksbähnel von Neustadt nach Elmstein werden noch bis 18. Oktober angeboten.