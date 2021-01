Der Karlsruher SC hat Hannover 96 den Anschluss an die Spitzengruppe der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht gestattet. Die Niedersachsen verloren das Verfolgerduell am Mittwochabend durch ein Eigentor von Kingsley Schindler (65. Minute) mit 0:1 (0:0). Während der in diesem Jahr noch unbesiegte KSC bis auf vier Punkte an den Relegationsrang heranrückte, fiel Hannover zum Rückrundenstart auf Platz acht zurück.