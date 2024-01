Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (Ebit) abgeschlossen.

Das hat der weltweit tätige SDax-Konzern am Mittwoch bei der Vorlage seiner vorläufigen Geschäftszahlen mitgeteilt.

Auftragseingang und Umsatz seien durch ein starkes Projektgeschäft geprägt gewesen. Der Absatz der Standardprodukte in Europa wie etwa Pumpen sei, so das Unternehmen, seit Mitte des Jahres von der sich abschwächenden Konjunktur beeinflusst worden.

Stark zulegen konnte das Servicesegment KSB SupremeServ mit dem Ersatzteil- und Wartungsgeschäft.

Auftragseingang und Umsatz deutlich gesteigert

Der KSB-Konzern hat im Geschäftsjahr 2023 beim Auftragseingang um 3,4 Prozent zulegen können auf 2,96 Milliarden Euro (plus 97 Millionen Euro). Im vierten Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent oder 18 Millionen Euro höheren Auftragseingang.

Den Umsatz hat KSB im Geschäftsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Prozent auf 2,82 Milliarden Euro gesteigert (plus 246 Millionen Euro).

Einen Umsatzrückgang im vierten Quartal 2023 begründet KSB mit dem allgemeinen Abflachen der Konjunktur: Die Umsatzerlöse lagen in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres mit rund 705 Millionen Euro um etwa 44 Millionen Euro unter dem starken Vorjahreswert (749 Millionen Euro). Das bedeutet einen Umsatzrückgang im Schlussquartal um 5,8 Prozent gegenüber Ende 2022.

Gewinn über 200 Millionen Euro

Den Gewinn für 2023 (Ebit) erwartet KSB in der oberen Hälfte seiner Prognose von 210 bis 230 Millionen Euro. Damit werde das Ergebnis deutlich über dem Gewinn aus dem Geschäftsjahr 2022 liegen (169 Millionen Euro Ebit), teilten die Frankenthaler mit. Wachstum und Margenstärke des Servicesegments hätten dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet.

KSB beschäftigt weltweit rund 15.700 Mitarbeiter, 4800 davon in Deutschland, etwa 1850 am Stammsitz in Frankenthal in der Pfalz.