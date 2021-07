Um den Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern zu helfen, stellt der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB 100 Hauswasserwerke für die Versorgung mit sauberem Trinkwasser zur Verfügung. Das teilt das Unternehmen mit. Außerdem bekomme das Technische Hilfswerk (THW) Frankenthal fünf mobile, hochleistungsfähige Schmutzwasserpumpen, mit denen überflutete Keller entwässert werden können. Insgesamt handle es sich um Geräte im Wert von über 50.000 Euro. Außerdem seien Mitarbeiter von KSB vor Ort und unterstützten als Ehrenamtliche die Arbeiten der Frankenthaler Hilfs- und Rettungsdienste. „In dieser extremen Notlage helfen wir selbstverständlich dort, wo die Hilfe benötigt wird – mit persönlichem Einsatz und mit Sachleistungen“, wird Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Vertriebshäuser in der Region hätten zudem größere Mengen an Schmutzwasserpumpen geordert, um bei Bedarf sofort lieferfähig zu sein.