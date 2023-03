Der weltweit tätige Pumpen- und Armaturenhersteller KSB mit Stammsitz im vorderpfälzischen Frankenthal ist nach einem für den Konzern trotz schwieriger Rahmenbedingungen überaus erfolgreichen Jahr 2022 weiter auf Wachstumskurs. Stephan Timmermann, der Sprecher der Geschäftsleitung des traditionsreichen Maschinenbau-Unternehmens, sprach von einem „hervorragenden Ergebnis“ im abgelaufenen Jahr.

Der Jahresüberschuss, also das Ergebnis nach Ertragssteuern, lag 2022 bei 127,3 Millionen Euro (2021: 110,3 Millionen Euro).

Und bei der Vorlage der Jahreszahlen für 2022 sowie des Ausblicks betonte KSB-Finanzchef Matthias Schmitz am Mittwoch: „Wir werden ein sehr gutes erstes Quartal 2023 haben.“

Historische Werte beim Umsatz

Der Auftragseingang, der im vergangenen Jahr einen historischen Höchstwert von 2,9 Milliarden Euro erreichte (plus 18,7 Prozent gegenüber 2021), soll auch 2023 zwischen 2,75 und 3 Milliarden Euro liegen. Schon in den ersten beiden Monaten des Jahres sei der Auftragseingang „sehr erfreulich“ gewesen, betonte Schmitz am Donnerstag. Der Umsatz 2022 betrug 2,57 Milliarden Euro (plus 9,8 Prozent gegenüber 2021) – auch das ist ein Rekordwert für KSB.

Digitalisierung und Ausbildung wichtig

Wie viele andere Unternehmen auch setzt KSB in den kommenden Jahren verstärkt auf Digitalisierung und stellt IT-Fachkräfte ein.

Auch die Ausbildung in verschiedenen Bereichen, die zu einem Großteil am Standort Frankenthal stattfindet, soll weiter forciert, die Anzahl der Auszubildenden erhöht werden.

Zum 31. Dezember 2022 hatte KSB 15.643 Mitarbeiter weltweit (Vorjahr: 15.287), 1843 (Vorjahr: 1772) davon in Frankenthal. In Deutschland waren es 4771 (Vorjahr: 4766) Mitarbeiter.