Der Verwaltungsrat der KSB Management SE hat bei seiner letzten Sitzung im alten Jahr die Verträge von drei der vier Geschäftsführenden Direktoren des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenkonzerns verlängert. Laut einer Pressemitteilung läuft der vorzeitig verlängerte Kontrakt mit dem Sprecher der Geschäftsleitung, dem seit 2017 amtierenden Stephan Timmermann, nun zunächst bis 30. November 2026. Seine Kollegen Ralf Kannefass, der für Vertrieb, Service und Marketing verantwortlich ist, und Finanzchef Matthias Schmitz, bindet KSB bis 30. Juni beziehungsweise 31. Mai 2026. Der Vertrag von Stephan Bross, im Konzern zuständig für Forschung und Produktion, habe im Rahmen der regulären Laufzeit nicht zur Verlängerung angestanden, heißt es in der am Freitagmorgen veröffentlichten Pressemitteilung. „Ich freue mich sehr, die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens mit diesem starken Führungsteam fortsetzen zu dürfen“, zitiert KSB darin Oswald Bubel, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Diese Kontinuität an der Spitze gebe KSB Kraft und Stabilität – „beides wesentliche Bausteine für nachhaltigen Erfolg in dieser bewegten Welt“, betont Bubel. Im Geschäftsjahr 2021 hatte KSB mit weltweit 15.400 Mitarbeiter einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 141,2 Millionen Euro erwirtschaftet.