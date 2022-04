Nach einem Hackerangriff hat der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB über Ostern die Produktion weitgehend eingestellt. Seit gut einer Woche laufen die Maschinen in fast ganz Europa wieder. Über die Hintergründe der Cyberattacke ist bisher wenig bekannt.

Von Sonja Weiher

Ziel des hoch professionellen Angriffs auf die Server des KSB-Konzerns sei es vermutlich gewesen, durch das Verschlüsseln von Daten Lösegeld zu erpressen. Das sagt KSB-Vorstandssprecher Stephan Timmermann im RHEINPFALZ-Interview. Den Tätern sei es zwar gelungen, Mitarbeiterdaten zu erbeuten. Durch das schnelle Trennen aller Systeme vom Netz sei jedoch ein Erpressungsversuch verhindert worden. Die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen und der Staatsanwaltschaft Frankenthal zu der Attacke laufen. Dass am Ende tatsächlich Täter gefasst werden, davon geht Timmermann nicht aus. KSB-intern sind laut Unternehmen rund 100 IT-Experten mit Unterstützung externer Dienstleister weltweit dabei, die Folgen des Angriffs auf die Server zu beheben.

Kein Homeoffice

Während die Produktion in fast allen europäischen Werken wieder angelaufen sei, bleiben die Rechner weiterhin offline. Die Arbeit im Homeoffice ist dadurch zurzeit nicht möglich. Die Internetnutzung sei der letzte Schritt zurück zur Normalität so Timmermann. Die Analyse und Reparatur von weltweit mehreren Hundert Servern soll bis Ende Mai abgeschlossen sein. Um den Produktionsausfall, der sich durch die Osterfeiertage auf eine überschaubare Zeitspanne beschränke, aufzufangen, seien deutschlandweit Sonderschichten geplant. Deutlich schwieriger sei die Situation weltweit, wo an einigen Standorten weder die Produktivsysteme noch alle anderen digitalen Kanäle funktionieren. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, dazu macht KSB keine Angaben.

Weltweit beschäftigt KSB 15.400 Mitarbeiter, 4200 davon in Deutschland und 1600 am Stammsitz in Frankenthal. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro erzielt. Die Produkte kommen unter anderem im Energiesektor, etwa in Kernkraftwerken, und bei der Trinkwasseraufbereitung zum Einsatz. Bei der digitalen Hauptversammlung am 5. Mai wird die Geschäftsleitung den Aktionären zur wirtschaftlichen Lage Rede und Antwort stehen – und zu den Folgen der Cyberattacke, sagt Timmermann.