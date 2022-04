75.600 Euro Übergangsgeld für Spiegel

Mit ihrem Rücktritt als Bundesfamilienministerin beginnt für Anne Spiegel eine ungewisse Zukunft. Ein politisches Amt ist derzeit nicht in Sicht. Spiegel bekommt noch drei Monate lang ihr volles Gehalt und für weitere drei Monate ein halbes. Die Höhe dieses Übergangsgeldes hat in den sozialen Medien für erhebliche Kritik gesorgt. Zum Artikel

Anne Spiegel: Beherzt, beschützt und überschätzt

Bis in die Bundesregierung hat es vor Anne Spiegel noch keine rheinland-pfälzische Grüne geschafft. Die zurückgetretene Familienministerin war lange Hoffnungsträgerin ihrer Partei. Dabei war ihre politische Bilanz schon im Land eher mager, stellt unsere Korrespondentin Karin Dauscher fest. Zum Artikel

Saharastaub liegt in der Luft

Erneut wird es wahrscheinlich am Mittwoch in der Pfalz trüb und rötlich sein. Viel Staub aus der nordafrikanischen Wüste findet zu uns, meint ein Pfälzer Wetterexperte. Er wagt auch eine Prognose fürs Osterwetter. Zum Artikel

Kinder-Produkte: Auch in Neuseeland vom Markt genommen

Kurz vor Ostern hat der Süßwaren-Hersteller Ferrero auch in Neuseeland wegen möglicher Salmonellen-Gefahr zahlreiche Produkte zurückgerufen. In ganz Europa waren Hunderte Salmonellen-Fälle mit den in Belgien produzierten Süßigkeiten in Verbindung gebracht worden. Zum Artikel

Mit Corona ins Büro?

Viele haben sich längst ans Homeoffice gewöhnt. Seit Kurzem dürfen Arbeitgeber aber wieder auf eine Präsenzpflicht bestehen. Müssen sich Beschäftigte dem Ansteckungsrisiko jetzt aussetzen? Zum Artikel

Schüsse in der U-Bahn-Station

Bei Schüssen in einer New Yorker U-Bahn-Station sind mehrere Menschen verletzt worden. Zum Artikel

Cyberattacke bei KSB

Beim Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wurde die Produktion wegen eines Cyber-Angriffs gestoppt. Auch in der Verwaltung wird in den nächsten Tagen nicht gearbeitet werden können. Zum Artikel

Schauspieler Michael Degen ist tot

Der 90-Jährige starb am Samstag in Hamburg. Degen war einem großen TV-Publikum zuletzt vor allem dank der „Donna Leon“-Krimiserie der ARD vertraut. Zum Nachruf

Immobilienkauf wird noch teurer

Innerhalb kürzester Zeit haben sich die Bauzinsen mehr als verdoppelt. Doch Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Fachleute warnen aber vor überhasteten Finanzierungen. Zum Artikel

OB Steinruck hält Brandrede

Bäder dicht, Bibliotheken geschlossen, Theater zu, Bauprojekte auf Eis, kein weiteres Personal für Kitas: Das alles und mehr droht Ludwigshafen, falls der Haushalt für 2022 am 25. April im Stadtrat nicht verabschiedet wird. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) will das verhindern. Zum Artikel

Landesweite Inzidenz sinkt

In der Pfalz sind es am Dienstag Landau und Frankenthal, die bei den Corona-Zahlen herausstechen. Zum Artikel