Der erwartete Wechsel des Verteidigers Björn Krupp von den Adlern Mannheim zu Vizemeister Grizzlys Wolfsburg ist bestätigt. Der 30-Jährige kehrt nach zwei Jahren in Mannheim zu den Niedersachsen zurück. Die Adler haben derweil einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Vom schwedischen Meister Växjö Lakers wechselt Verteidiger Ilari Melart nach Mannheim. Der 32-jährige Finne, der Nationalspieler ist und auch schon in den USA und Russland spielte, erhält einen Zweijahresvertrag. „Nach mittlerweile sechs Jahren in Schweden ist es für mich an der Zeit, etwas Neues zu erleben“, sagte Melart.