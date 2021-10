Ein Krokodilbaby meldete ein besorgter Spaziergänger der Polizei am Dienstagmorgen. Gesehen hatte er das vermeintlich regungslose Tier am Weiher im Dahner Kurpark, wo es Beamte der nahen Polizeiinspektion dann auch problemlos einfangen konnten. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem etwa 50 Zentimeter großen „Krokodilbaby“ um ein Kunststoffspielzeug handelte, was letztendlich auch die Schockstarre des vermeintlichen wechselwarmen Tieres erklärte.