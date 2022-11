Vize-Weltmeister Kroatien ist mit einer Nullnummer gegen Marokko in die Fußball-WM in Katar gestartet. Vor 59 407 Zuschauern in Al-Chaur wurde das Team um Mittelfeldstar Luka Modric am Mittwoch seiner Favoritenrolle im Duell mit den Nordafrikanern nicht gerecht. Weitere Gruppengegner für Kroatien sind Kanada und Mitfavorit Belgien.

Marokkos Punktgewinn wurde durch eine Verletzung von Außenverteidiger Noussair Mazraoui getrübt. Der 25-Jährige vom FC Bayern München musste nach rund einer Stunde mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Eine Diagnose gab es zunächst nicht.