Dieser Strompreis ist zu hoch

Vermutlich können viele Stromkunden sogar mit Rückzahlungen rechnen. Aber es gibt auch Zahlen, bei denen man hellhörig werden sollte, raten die Verbraucherschützer.

Urvertrauen verloren

Für Karlheinz Bartilla aus Annweiler ist Briefeschreiben zur Leidenschaft geworden. Fast täglich geht er zum Briefkasten, schreibt an Freunde, Verwandte, Bekannte. Jetzt ist ihm etwas ganz Sonderbares widerfahren.

Gutachter untersucht Brandstätte

Die Göcklinger Hütte stand am Sonntag vollständig in Flammen. Während ein Gutachter versucht, die Ursache für das Feuer herauszufinden, muss der Pfälzerwald-Verein überlegen, wie es mit der ausgebrannten Hütte weitergeht. In den kommenden Tagen gibt es einiges zu klären.

Firma Kaufmann stellt Insolvenzantrag

Die vor 65 Jahren gegründete Elektro- und Metalltechnikfirma Kaufmann in Schwegenheim hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet. Der Traditionsbetrieb hat derzeit 135 Mitarbeiter. Das sind die Hintergründe.

Das endgültige Ende der Minigolfanlage

Die Minigolf-Anlage im Bürgerpark soll komplett zurückgebaut werden. Für den Kiosk hat sich schon seit Jahren kein Pächter mehr gefunden. Nun hat der Ortsbeirat darüber gesprochen, was an dieser Stelle des Parks passieren soll.

Über die Hälfte des Weges

„Stolpersteine sind auch Bausteine am Bollwerk der Demokratie“, sagt Landaus Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Während einige Straßen weiter eine Querdenker-Demo durch Landau zieht, werden in der Ostbahnstraße Stolpersteine verlegt.