Auf dem Zweibrücker Alexanderplatz gibt es seit Kurzem neue Sitzgelegenheiten. Nicht jedem gefallen sie, auch nicht unserer Leserin Ruth Nord. Die Stadt steht dazu.

Christina Rauch möchte Zweibrücker Oberbürgermeisterin werden. Und: Marold Wosnitza möchte OB bleiben. Vor der Stichwahl am Sonntag haben wir ihr fünf Fragen gestellt und mit ihr ein besonderes Interview geführt.

Sauber feiern ohne Abfall! So wirbt die Stadt Pirmasens für ihr Spülmobil. Vor vier Jahren angeschafft, wird es mit Geschirr und Besteck verliehen – allerdings nicht so oft.

Flohmarktliebhaber aus der ganzen Region kommen am Wochenende in die Pirmasenser Messehallen. „Menschen für Tiere“ lädt ein – in alter Tradition wieder ohne weitere Händler.

Das Hallenbad in der Mozartschule ist geschlossen, dennoch gibt es für die Grundschüler in der VG Rodalben Schwimmunterricht. Sie werden nach Waldfischbach-Burgalben gefahren.

Weil sein Mitbewohner zu laut hustet, setzt ein 19-Jähriger die eigene Wohnung in Brand. Vor Gericht inszeniert sich der Angeklagte als Opfer einer Verschwörung.

Patienten atmen auf: Die vertraute Hausarztpraxis in Rodalben bleibt bestehen, wenn Wolfgang Hennes und Peter Massong in den Ruhestand gehen. Tamer Koru wird ihr Nachfolger.

Die Brücke zum Stambacher Bahnhof wird bald für ein ganzes Jahr gesperrt. Zuerst müssen aber noch drei Reptilien gefangen werden.

Kaum einer trieb die industrielle Entwicklung Zweibrückens so voran wie Christian Dingler. Seine Werke für Druckerpressen und Dampfmaschinen waren Vorgänger der Kranbauer.

„Platzsperren durch den Bürgermeister“: Cassidy Mc Ghee, Trainerin der Verbandsliga-Fußballerinnen des TuS Heltersberg, spricht im Interview über das große Problem ihres Teams, das Derby, den Spiele-Rückstand und ihre Zukunft.

In einem Fitness-Studio machen Waldfischbacher Schüler einen Kurs in Sturzprävention. Was sie dabei erleben und erfahren.

Der Pfälzische Rennverein startet am Samstag mit dem Frühjahrsrenntag in Zweibrücken in die Saison. Für eine Südwestpfälzerin ist es das letzte Rennen vor ihrem WM-Debüt.