Der Speyerer Verwaltungswissenschaftler und Parteienkritiker Hans Herbert von Arnim kritisiert die geplante Anhebung der Bezüge von Landtagsabgeordneten in Rheinland-Pfalz. Nach einem Gesetzentwurf sollen sie bis zum Jahr 2024 um 10,9 Prozent auf 7753,93 Euro im Monat ansteigen. Getragen wird dieser Entwurf von SPD, CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern, die AfD will dagegenstimmen. Beraten werden soll der Entwurf um 18 Uhr in der heutigen Landtagssitzung. Welche Kritik von Arnim hat und warum er die Freien Wähler an eine Volksinitiative von 2017 erinnert, lesen Sie hier.