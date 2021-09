Ansgar Schreiner beendet zum 1. Oktober seine Tätigkeit als Ansprechpartner des Bistums Speyer für vom Missbrauch Betroffene. Er verlängert nicht. Vor fünf Jahren hatte der ehemalige Direktor des Amtsgerichts in Ludwigshafen dieses Ehrenamt übernommen. Als Grund für sein Ausscheiden nennt der 68-Jährige die Verfahrensänderung bei den Entschädigungszahlungen. Bis Ende 2020 gab es Empfehlungen einer zentralen kirchlichen Koordinierungsstelle in Bonn zur Höhe der Leistungen, die aber nicht bindend waren. Jedes Bistum konnte im Bedarfsfall die Leistungen individuell anpassen. Was im Bistum Speyer auch geschehen ist. Nun liegt die Entscheidung in den Händen einer von der Bischofskonferenz eingesetzten Unabhängigen Kommission (UKA) in Bonn. Für Schreiner ist die Arbeit der Kommission intransparent, und es fehlt an Kommunikation und Empathie mit den Betroffenen. Den Bischöfen wirft er vor, sich damit aus der Verantwortung zu stehlen.

Den Bericht lesen Sie hier.