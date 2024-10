Die Mannheimer Adler haben in der deutschen Eishockey-Liga einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Bei den Straubing Tigers gelang den Adlern ein klarer 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)-Erfolg. Sieggarant war der Kanadier Kris Bennet, der vier Tore für seine Mannschaft erzielte. Jyrki Jokipakka und Luke Esposito waren außerdem für die Adler erfolgreich. Am Sonntag geht es für die Mannheimer mit einem Auswärtsspiel in Wolfsburg weiter.