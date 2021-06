Ein 43-jähriger Gastwirt ist am Donnerstagmorgen in seinem Lokal in der Mittelstraße/Ecke Pumpwerkstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll er in einen Streit mit Unbekannten geraten sein und sich schwere Kopfverletzungen zugezogen haben. Zwei Zeugen haben um kurz nach 2 Uhr den schwer verletzten Mann gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Das Opfer rumänischer Abstammung befindet sich derzeit in Lebensgefahr. Die Gaststätte ist wegen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei gesperrt. Ermittelt wird auch wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 0621/174-4444 zu melden.