Wirtschaftsverbrechen werden nicht nur von Top-Managern begangen. Manchmal ist es auch die nette Frau vom Dorf, die auf großem Fuß lebt, indem sie mit Mann und Sohn über Jahre kleine Firmen und selbst Bekannte und Verwandte prellt. Der Justiz gelang es jetzt, das Treiben zu stoppen. Nach außen hin machte alles einen friedlichen Eindruck. Ein Ehepaar vom Dorf mit Sohn lebt in einem gewöhnlichen Neubaugebiet. Offiziell handelt die Familie mit Garten- und Heimprodukten. Mit Blumentöpfen, Blumenerde, Schirmständern, Stühlen, Tischen, Mikrowellengeräten. Doch was niemand weiß: Die Familie beschäftigt seit mindestens zehn Jahren immer wieder Polizei und Justiz. Die Masche: Sie bestellt Waren – und bezahlt nicht. Am Ende trieb sie es zu bunt. Was Zäune und ein Porsche Panamera damit zu tun haben und wie lange die Fahrerin des Wagens nun ins Gefängnis muss, das erfahren Sie hier.