Unbekannte haben Anfang Mai in einem Ort in der Verbandsgemeinde Landau-Land (Kreis Südliche Weinstraße) ein Banner mit den Worten „Somalier go home. Abschieben“ an einem Kirchturm aufgehängt. Das hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. In der Kommune ist seit einigen Wochen wieder ein Flüchtling untergebracht, der wegen zahlreicher Straftaten zu zwei Jahren Haft verurteilt worden war. Der Fall hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem die Verbandsgemeinde sich gerichtlich gegen die Wiederaufnahme des 35-jährigen Intensivstraftäters aus Somalia gewehrt hatte. Laut Polizei nahm der Ortsbürgermeister der Gemeinde das besagte Banner an sich, meldete den Vorfall aber erst Ende Mai dem rheinland-pfälzischen Integrationsministerium. Erst seit wenigen Tagen habe die Polizei davon Kenntnis, hieß es vom Präsidium. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Fall des kriminellen Flüchtlings war am Mittwoch auch Thema im Innenausschuss des Landtags.