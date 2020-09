In einem Einfamilienhaus in der Rottstraße in Dudenhofen hat es am Dienstagmittag gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei das Feuer gegen 13 Uhr „an einem Ofen“ ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob ein fahrlässiges Verhalten zu dem Brand geführt hat. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.